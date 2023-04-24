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Коммерсантъ FM
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«Техника как архетип своего времени»

Дмитрий Гронский — об экспонатах Музея транспорта Москвы

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об отреставрированном ПАЗ-652Б и других автомобилях для коммунальных служб в контексте истории и представлений об эстетике.

Фото: Сергей Лукьянов

Фото: Сергей Лукьянов

На прошлой неделе широкой публике показали автомобиль скорой медицинской помощи, созданный на базе фургона Sollers Atlant, произведенного в Елабуге. Премьера состоялась в рамках выставки «Здравоохранение Урала».

Буквально в эти же дни на Международной специализированной выставке жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ России 2023» в Санкт-Петербурге состоялся дебют новой вакуумной уборочной подметальной машины «Геркулес 6530». Автомобиль сконструирован на базе пикапа УАЗ «Профи».

Мы редко задумываемся о том, что подобная техника может быть полезна и интересна не только тем, что она нас лечит и за нами подметает, но и сама по себе как архетип своего времени, несущий на себе отпечатки и уровня технической мысли определенного периода, и представления об эстетике, и многое другое. Сегодня вы даже не помните, куда четверть века назад делся ваш первый мобильный телефон Motorola размером с кирпич и с откидным микрофоном. А вещь, между прочим, теперь выставляется во многих технических музеях.

Есть такой и для коммунального транспорта. Точнее, откроется в конце 2024 года на Новорязанской улице в Москве. А пока реставраторы с завидным постоянством рапортуют о новом экземпляре восстановленной техники. На прошлой неделе это был автобус ПАЗ-652Б. Полвека назад в городе Павлово-на-Оке их выпустили 62 тыс. штук. Но до сегодняшнего дня уцелели единицы. В музее исторической машине придали аутентичный вид. Самым узнаваемым элементом 652-й модели были рифленые панели боковин, придающие кузову дополнительную жесткость. В салоне сиденья расположены вдоль бортов, спинками к окнам. Глядя из нашего времени, машина необычная и потому интересная.

Так что спустя много лет в музее может найтись место и сегодняшнему «Геркулесу» на базе УАЗа, который оборудован такими чудесами техники, как «всасывающий рукав», «мойка высокого давления», «подметальная щетка» и, конечно же, «пескоразбрасыватель».

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