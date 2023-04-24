В Самарской области из программы капремонта предложили исключить дома с износом свыше 70%

Многоквартирным домам со степенью износа свыше 70% в Самарской области грозит исключение из программы капитального ремонта. Соответствующую инициативу рассмотрел в понедельник региональный парламент на пленарном заседании. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

Авторы законопроекта считают, что ремонтировать указанные здания «нерентабельно». По словам Михаила Матвеева, «речь идет о нескольких тысячах домов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В итоге за снятие законопроекта с рассмотрения проголосовало десять депутатов. Ранее комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы поддержал соответствующий законопроект о поправках в закон о системе капитального ремонта.

Георгий Портнов