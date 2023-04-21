В Самарской области не будут ремонтировать дома с высоким износом

Комитет по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы поддержал законопроект о поправках в закон о системе капитального ремонта. Решение принято на заседании комитета 21 апреля.

Речь идет об отказе ремонтировать дома, физический износ конструктивных элементов которых превышает 70 %. Также предлагается убрать из программы капремонта дома, цена за ремонт которых превышает предельную стоимость.

Авторы подчеркивают, что законопроект разработан для повышения эффективности реализации госпрограммы капремонта и эффективного расходования средств собственников жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным фонда капремонта Самарской области (ФКР), в программу включены более 2500 домов с износом основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) более 70% и не признанных аварийными. Наибольшая доля устаревшего жилищного фонда – малоэтажные (до четырех этажей) дома. Они включены в программу с проведением комплексного ремонта до 2025 года. С 2014 года по этим домам собрано 430 млн руб. взносов на капремонт. При этом стоимость четырех видов работ по капремонту ориентировочно составляет 12,3 млрд руб. Таким образом, срок окупаемости за ремонт этих МКД составляет до 200 лет, резюмируют представители ФРК.

В период 2014-2022 годы фонд провел ремонт в 236 домах на сумму более 328,7 млн руб. Затем они были признаны аварийными. В частности, в 2022 году ФКР направил в администрацию Самары перечень из более 400 домов, по которым запланирован ремонт в текущий период. При этом ближайшее время мэрия планирует обследовать эти дома для признания их аварийными, подчеркивают в фонде капремонта.

Ани Айвазян