Финская компания Metso Outotec прекратила работу в России

Финская компания Metso Outotec, разрабатывающая технологии переработки сырья, завершила уход из России, говорится в ее пресс-релизе. В копании уточнили, что не получали новых заказов из России с момента начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года.

«Чтобы ускорить расторжение контрактов, заключенных до войны, компания начала переговоры со своими клиентами, не попавшими под санкции... Этот процесс был завершен в первом квартале 2023 года, и с тех пор Metso Outotec прекратила сотрудничество с Россией. Чтобы покрыть расходы на процесс свертывания, компания зарегистрировала единовременный платеж в размере €150 млн во втором квартале 2022 года»,— уточнили в Metso Outotec.

Metso Outotec была образована в 2020 году после объединения компании Outotec и подразделения Minerals компании Metso. Компания разрабатывает технологии переработки сырья для предприятий горно-обогатительной и металлургической отрасли. Она, в частности, должна была поставить оборудование для плавучего варианта горно-обогатительного комбината (ГОК) для Павловского месторождения на Южном острове Новой Земли, но компания в итоге прекратила сотрудничество с российской стороной. Из-за этого «Росатом» отказался от плавучего ГОКа.

Лаура Кеффер