«Золотое Яблоко» отсудило более 200 млн рублей у уходящей из России сети постаматов

ООО «Екатеринбург Яблоко» (сеть магазинов косметики «Золотое яблоко») взыскало порядка 200 млн руб. с ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (постматы PickPoint). Компания будет должна выплатить около 201 млн руб. основного долга, а также почти 18 млн руб. пени. Решение размещено в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

В сентябре 2020 года компании заключили договор, согласно которому сеть постаматов могла принимать от покупателей платежи за товары «Золотого яблока», после чего передавала их продавцу. Однако к октябрю прошлого года долг PickPoint составил 307, 2 млн руб. Впоследствии часть долга удалось погасить.

Логистический сервис PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. Сложности с клиентами и контрагентами у компании возникли еще в конце прошлого года. Так, с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 млн руб. Общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 млн руб. В начале апреля компания объявила о прекращении работы в России.

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