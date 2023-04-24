Брокер «Атон» запретил клиентами сделки с валютами недружественных стран

Российский брокер «Атон» запретил клиентам сделки с валютами недружественных стран, указав на возрастающие риски таких операций. 13 апреля о введении такого же запрета для клиентов объявил брокер «Открытие Инвестиции».

Для клиентов «Атона» запрет коснется торговли валютными парами: евро—доллар, фунт стерлингов—доллар, юань—доллар, евро—рубль, доллар—рубль, фунт стерлингов—рубль, швейцарский франк—рубль. Доступными остаются юань, гонконгский доллар, тенге, белорусский рубль.

«Из-за растущих рисков компания приняла решение ввести запрет на сделки с валютами недружественных стран. Дополнительные санкции на финансовую систему могут привести к частичной или полной блокировке долларов, евро и других европейских валют, а также приостановке торгов валютными парами на бирже»,— говорится в сообщении на сайте «Атона» от 12 апреля.

Подробнее о покупке валют недружественных стран частными инвесторами — в материале «Ъ» «Доллар не разменивается на частности».

Александр Кислов