У ALROSA Diamonds новая коллекция украшений What Is Love

Работая над What Is Love, дизайнеры ювелирного бренда ALROSA Diamonds сделали акцент на асимметричном дизайне классических украшений из белого золота 750-й пробы с бесцветными бриллиантами. Основой новой коллекции стали кольца — асимметричные, со смещенным от центра бриллиантом, в дизайне Toi et Moi с парой бриллиантов разной огранки, в виде двойной дорожки, «подушки» из дутого золота или обвивающей палец «пружинки». Вместо традиционных круглых в украшениях сверкают бриллианты огранок «ашер», «овал», «груша», «маркиз» и «изумруд».

Каждое из этих колец может стать помолвочным, а может дополнить повседневный или праздничный образ. Длинные серьги, пусеты и подвески на золотой цепочке повторяют дизайн колец, необычный, женственный и функциональный. Украшения легко сочетаются между собой без риска превратиться в скучные сеты и наверняка понравятся тем, кто устал от чересчур серьезного подхода к драгоценностям.