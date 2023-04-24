В Ярославле наблюдали северное сияние

В Ярославской области в ночь на 24 апреля наблюдали северное сияние. Фотографии явления профессиональные фотографы и жители выкладывают в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северное сияние в Ярославле

Фото: Илья Бесхлебный Северное сияние в Ярославле

Фото: Илья Бесхлебный

«Я узнал о том, что будет сияние из тематического телеграм-канала астрономов, а также напомнили друзья. Пришлось отложить домашние дела, сон и выехать в поля на ночную охоту. В городе сияние тоже было заметно, но за городом, где нет искусственного освещения, конечно, лучше: глаза адаптируются к темноте и можно наблюдать красоту невооруженным глазом. Сияние начало разгораться с 21:40 и длилось эпизодами до часу ночи, потом все стихло»,— рассказал «Ъ-Ярославль» фотограф Илья Бесхлебный.

В сиянии присутствовали цвета от красного до фиолетового. Как сообщил «Ъ-Санкт-Петербург» со ссылкой на Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета, северное сияние появилось в городах до 53-го градуса северной широты — его наблюдали в Петербурге, Твери, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и в других регионах. Явление было вызвано магнитной бурей.

По данным РИА Новости, магнитная буря продолжается, и ярославцы планируют наблюдать за небом и в ночь на 25 апреля.

«Снимать можно и на хороший телефон с ночным режимом. Желательно поставить его на штатив и ждать максимального свечения. Сияние идет волнами по несколько минут — надо постоянно следить за небом, чтобы не пропустить. Вчера я заметил три волны, первая — самая яркая»,— рассказал Илья Бесхлебный.

Антон Голицын