Во Владивостоке научный сотрудник погиб в результате пожара в лаборатории

Сотрудница Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (имя не сообщается) скончалась от ожогов, полученных в результате пожара в лаборатории. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

«10 апреля 2023 года при пересеве культуры клеток растений и работе с реагентами произошло возгорание, в результате которого сотрудник лаборатории 1949 года рождения получила ожоги 3-й и 4-й степени 70% поверхности тела, от которых 19 апреля 2023 года в медицинской организации наступила смерть потерпевшей»,— говорится в сообщении прокуратуры Приморья.

«Женщина работала с реагентами, которые смешивала со спиртом. Рядом была горелка. Произошло возгорание халата, который на ней был»,— рассказали «Ъ» в надзорном ведомстве.

ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН изучает биоразнообразие, экологию и эволюцию животного и растительного мира, почвенного покрова Азиатско-Тихоокеанского региона.

Алексей Чернышев, Владивосток