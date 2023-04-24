Владелец АО «Евразийский» Станислав Светлицкий заявил о личном банкротстве

Владелец компании АО «Евразийский», которой принадлежит ростовский водоканал, Станислав Светлицкий подал иск в арбитражный суд Тверской области о признании себя банкротом. Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает «Город N».

Согласно иску, бывший предприниматель имеет задолженность в размере 6,8 млрд руб. перед кредиторами и не имеет возможности погасить долги.

Сам Станислав Светлицкий сейчас отбывает срок за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, являясь совладельцем ОАО «Банк "Народный кредит"», Станислав Светлицкий в 2013-2014 годах организовал схему хищения путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 10 техническим заемщикам на общую сумму 6,6 млрд руб. Второй эпизод в этом деле - это мошенничество при строительстве завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений в Ростове. Кредит в размере 1 млрд руб., выданный «АМБ Банком», был похищен Станиславом Светлицким, предполагает следствие.

По решению суда имущество бывшего предпринимателя, включая ценные бумаги, было выставлено на торги. Начальная цена акций «Евразийского» суммарно по двум лотам составляла 881 млн руб., бумаги «Ростовводоканала» предложили за 1,16 млрд руб. Однако, аукцион так и не состоялся из-за оспаривания владельцем стоимости акций в суде.

Анастасия Назарова