На мэрию Оренбурга подали в суд за стройку детских и спортплощадок в охранной зоне

Прокуратура обнаружила в Оренбурге 34 объекта детских, спортивных игровых площадок и малых архитектурных форм, расположенных в охранной зоне теплосетей. Они находятся по пр. Гагарина, Дзержинского, ул. Волгоградской, Всесоюзной, Салмышской, Сергея Лазо, Чкалова и Юных Ленинцев. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Поскольку после внесения представления нарушения не были устранены, прокурор Оренбурга обратился в суд с иском к местной администрации»,– говорится в сообщении.

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После этого суд удовлетворил требования контрольного органа. Прокуратура проследит за исполнением судебного решения.

Ранее надзорное ведомство подало в суд на мэрию Оренбурга из-за нарушений при реставрации спуска к реке Урал. Иск был удовлетворен.

Георгий Портнов