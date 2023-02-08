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Мэрию Оренбурга засудили из-за нарушений при реставрации спуска к реке Урал

Удовлетворен иск прокурора о признании незаконным бездействия администрации Оренбурга при реставрации объекта культурного наследия «Спуск к реке Урал». Чиновники должны будут обеспечить безопасность объекта и принять меры по его сохранению. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Кроме того, администрация города, УСДХ (Управление строительства и дорожного хозяйства.– "Ъ-Волга") обязаны сообщить суду и прокуратуре об исполнении данного решения в течение одного месяца с момента вступления его в законную силу»,– говорится в сообщении.

Фото: Правительство Оренбургской области

Весной минувшего года прокуратура выяснила, что в 2019 году реставрация спуска к реке Урал проводились без соответствующих документов и сведений о технадзоре. Кроме того, для работ в качестве стройматериала использовался гранит породы «Мансуровский». Это «утяжелило конструкцию и создало угрозу обрушения (деформации) несущих конструкций объекта культурного наследия», считают в прокуратуре.

В январе текущего года суд пришел к выводу о том, что глава инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области незаконно выдал разрешение на проведение работ на спуске к реке Урал. Ранее бывший глава Оренбурга был уличен в нарушениях при благоустройстве набережной Урала. Он получил представление городского прокурора.

Георгий Портнов

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