Жители Усть-Илимска пожаловались Михаилу Мишустину на замену трамваев автобусами

В Иркутской области жители Усть-Илимска записали видеообращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором попросили решить проблему отсутствия на протяжении четырех месяцев трамвайного движения в городе. По словам инициаторов обращения, городские власти намерены заменить трамваи на автобусы. «Трамваи в Усть-Илимске – необходимая транспортная инфраструктура, а генеральный план предусматривает развитие трамвайной сети и строительство новых линий. Без трамваев город обречен на деградацию, региональный минтранс в свою очередь бездействует. Просим дать распоряжение восстановить трамвайное движение, а также выделить финансирование на продление линии», - обратились жители города к Михаилу Мишустину.

Вопрос закрытия трамвайного движения в Усть-Илимске городские власти и местное население обсуждают с начала года. В феврале представители мэрии встретились с инициативной группой граждан по вопросу закрытия трамвайного маршрута. Мэр города Анна Щекина пояснила, что хотя трамвай был местной достопримечательностью, но при этом никогда не являлся общественным транспортом и с самого начала был специализированным служебным транспортом, предназначенным для доставки сотрудников предприятий промплощадки на работу и обратно, говорится на сайте мэрии. Трамвайные пути проходят только по одной окраинной улице Усть-Илимска, сказано в сообщении пресс-службы.

По словам Анны Щекиной, чтобы принять на баланс города трамвайную линию, нужно выполнить множество требований правил технической эксплуатации Минтранса РФ. «Вместе с тем все расходы по содержанию и модернизации трамвая перейдут на городской бюджет. Необходимо выполнить полную реконструкцию всей инфраструктуры. Это - миллиардные капитальные вложения, таких средств в и без того дефицитном бюджете города нет. В таком случае придется сократить расходы на остальные, не менее важные для горожан мероприятия: дорожные работы, благоустройство, содержание дорог и микрорайонов и т.д.», - сказала Анна Щекина.

Как отметил первый заместитель мэра города по экономическому развитию Эдуард Симонов, реконструкция путей, содержание трамвая и всей инфраструктуры обойдется муниципалитету в сумму, в несколько раз превышающую годовой размер местного бюджета. Директор филиала ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске Ольга Найко пояснила, что решение об изменении схемы трамвайного движения принято в связи с высоким уровнем износа всей трамвайной инфраструктуры.

В январе 2023-го председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением жителей Усть-Илимска о закрытии трамвайной линии.

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Лолита Белова