Глава Удмуртии встретился с семьями бойцов СВО в Глазове

Адресную поддержку и доставку гуманитарной помощи обсудил глава Удмуртии Александр Бречалов с семьями участников спецоперации в рамках рабочего визита в Глазов. В рамках встречи близкие военнослужащих интересовались переоформлением банковских карт и помощью по хозяйству, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом господин Бречалов отметил, что для бойцов также важна поддержка их близких со стороны республики и муниципалитетов. Так, во время его визита в зону СВО чаще всего поступали вопросы про комфорт родителей и жен.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов впервые побывал в зоне проведения специальной военной операции в апреле. Военнослужащим привезли специальные технические средства, в том числе тепловизоры, коптеры, медикаменты, а также автомобиль «УАЗ».