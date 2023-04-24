Главным федеральным инспектором по Свердловской области стал экс-силовик Михаил Богинский

Бывший глава СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский назначен главным федеральным инспектором по региону. Соответствующее распоряжение подписал полпред в УрФО Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский

Фото: пресс-службе полпреда в УрФО Главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский

Фото: пресс-службе полпреда в УрФО

Михаил Богинский будет контролировать исполнение указов и распоряжений президента, а также выполнять другие контрольные мероприятия на территории области.

В 90-е годы Михаил Богинский работал в органах прокуратуры Республики Татарстан, а с 2007 года – в СУ СКР по Тюменской области. В 2011 году президент Дмитрий Медведев назначил его главой тюменского ведомства. Свердловским СУ СКР господин Богинский руководил с 2018 года по март 2023-го.

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