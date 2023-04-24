Суд в Челябинске отказал в смягчении наказания организатору финансовой пирамиды

Металлургический районный суд Челябинска отказал в смягчении наказания председателю кредитного потребительского кооператива «Центр финансовой помощи» Ольге Ковалевой, осужденной за хищение 80 млн руб. у пайщиков. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Осужденная, отбывающая срок в колонии общего режима, просила о замене неотбытой части наказания ограничением свободы. Прокурор не согласился с заявленным ходатайством, указав, что фигурантка дважды нарушила режим в исправительном учреждении и не принимает мер по возмещению вреда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе 2018 года Правобережный районный суд Магнитогорска признал Ольгу Ковалеву виновной в мошенничестве и приговорил к 6,5 годам в колонии общего режима. Также с нее взыскали около 30 млн руб. в пользу 50 потерпевших. Установлено, что в 2012–2015 годы руководитель кооператива похитила более 80,6 млн руб. у заключивших договоры личных сбережений у пайщиков, применяя схему финансовой пирамиды.