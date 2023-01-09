Суд в Челябинске отказал в УДО осужденной за хищение 80 млн рублей у пайщиков

Металлургический районный суд Челябинска отказал в условно-досрочном освобождении председателю кредитного потребительского кооператива «Центр финансовой помощи» Ольге Ковалевой, осужденной за хищение 80 млн руб. у пайщиков. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

При рассмотрении ходатайства об УДО суд учел доводы прокурора о том, что осужденная не принимала мер к возмещению ущерба потерпевшим и неоднократно нарушала правила поведения в исправительном учреждении, что не говорит о ее исправлении.

В августе 2018 года Правобережный районный суд Магнитогорска признал Ольгу Ковалеву виновной в мошенничестве и приговорил к 6,5 годам в колонии общего режима. Также с нее взыскали около 30 млн руб. в пользу 50 потерпевших. Установлено, что в 2012–2015 годы руководитель кооператива похитила более 80,6 млн руб. у заключивших договоры личных сбережений у пайщиков кооператива, применяя схему финансовой пирамиды.