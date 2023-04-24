В Краснодаре обновление десяти городских парковок начнут в мае

В Краснодаре работы по обновлению 10 муниципальных парковок начнутся в мае текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Подрядчик заменит шлагбаумы на въездах и выездах с парковок, систему распознавания госномеров, отремонтирует паркоматы и поврежденное оборудование. Первой обновят стоянку в районе памятника «Сынам Кубани, павшим в Афганистане» на улице Зиповской.

«В рамках контракта подрядчик будет обязан очищать государственные автомобильные номера от мусора для фото и видеофиксации»,— говорится в сообщении.

Все городские парковки планируют обновить до конца 2023 года. Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», договор был заключен с компанией ООО «Городские парковки» в начале апреля текущего года.

Анастасия Донскова

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