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В Челябинской области заболеваемость COVID-19 снизилась на 12% за неделю

Заболеваемость COVID-19 в Челябинской области продолжает снижаться. За неделю с 17 по 23 апреля подтверждено 645 случаев. Это на 90 или 12% меньше, чем на предыдущей неделе.

Общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 411 844, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области. Выздоровления – 401 435. В том числе на прошлой неделе выписали 716 выздоровевших пациентов.

Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможном росте заболеваемости COVID-19 в России в конце мая в связи с появлением нового подваринта инфекции – «арктур». В РФ уже выявлено четыре случая заражения. По данным Анны Поповой это подвариант отличается большей заразностью, чем все его предшественники.

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