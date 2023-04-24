В Новосибирске в мае откроется отделение фонда «Защитники Отечества»

В Новосибирской области досрочно откроют офис регионального отделения фонда «Защитники Отечества». Планируется, что открытие состоится 25 мая.

Помещение будет располагаться по улице Октябрьская, 34. Оно займет три этажа. Сейчас в будущем офисе идет ремонт. Следующее отделение организации может появиться в Бердске.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в регионах откроются отделения фонда «Защитники Отечества». Руководителем фонда назначена супруга кузбасского губернатора Анна Цивилева. По ее словам, фонд будет работать не только с ветеранами СВО, но и «помогать тем, кто с мая 2014 года защищал жителей Донбасса». Она назвала главной задачей фонда, «сделать так, чтобы те, кто защищал нашу страну, могли вернуться к привычной жизни и получить всю необходимую поддержку — от медицинской и психологической помощи и реабилитации до получения новой профессии и содействия трудоустройству».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин