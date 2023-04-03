Анна Цивилева возглавила госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Супруга губернатор Кузбасса Сергея Цивилева Анна стала председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». На эту должность ее назначил президент РФ Владимир Путин.
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«В соответствии с поручением главы государства фонд в кратчайшие сроки выстроит адресную и персональную работу с ветеранами специальной военной операции и семьями погибших бойцов. Фонд поможет защитникам отечества как можно быстрее вернуться к привычной жизни и позаботится о каждом из них», - написала Анна Цивилева в своем Telegram-канале.
Указ о создании государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин подписал 3 апреля, документ опубликован на портале правовой информации. Уточняется, что деятельность фонда направлена на оказание помощи и поддержки ветеранам боевых действий, которые принимали участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик, участникам боевых действий в Донбассе в составе Вооруженных сил ДНР и Народной милиции ЛНР с 11 мая 2014 года, а также членам семей, родственники которых погибли при выполнении боевых задач в указанных районах или вследствие тяжелого ранения. Владимир Путин также поручил правительству выделить средства на обучение социальных координаторов фонда.