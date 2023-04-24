В Перми прошел «День знаний риэлтора»

В центральном офисе АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в Перми 20 апреля состоялось одно из главных событий российского рынка недвижимости 2023 года – «День знаний риэлтора». Это обучающее мероприятие, состоящее из цикла учебных лекций о тенденциях и нюансах рынка и неформального общения между специалистами по недвижимости и представителями банка. Пермские риэлторы высоко оценили полученные на лекциях знания. Федеральные эксперты – спикеры мероприятия, видя интерес участников рынка, готовы вернуться в Пермь еще раз.

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«День знаний риэлтора» – новый формат проведения учебного мероприятия, созданный Фора-Банком совместно с Риэлторской инфраструктурной системой РИС.РФ. Он дает специалистам рынка недвижимости возможность бесплатно посетить интересующие их лекции и семинары, а также установить новые деловые контакты и знакомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Московской территориальной дирекции по развитию бизнеса Фора-Банка, Владимир Сорокин

Фото: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Руководитель Московской территориальной дирекции по развитию бизнеса Фора-Банка, Владимир Сорокин

Фото: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

На площадке пермского офиса Фора-Банка в «День знаний риэлтора» собралось более 200 специалистов по недвижимости. На протяжении всего дня они могли прослушать двухчасовые лекции на интересующие темы в учебных залах. Главная лекция была посвящена теме расширенного договора аренды сейфа, который пришел на смену традиционным формам: аккредитиву и сейфовым ячейкам.

Расширенный договор аренды сейфа – революция в вопросах безопасности проведения операций на рынке недвижимости, так как он учитывает риски, часто возникающие в процессе сделки: пропуск срока договора аренды сейфа, ошибки в составлении и утерю документов, отказ в регистрации одного из объектов в сложной сделке. Также были организованы лекции о налогообложении сделок с недвижимостью, лайфхаках оформления сделки и электронной регистрации, страхах и реальных опасностях при покупке недвижимости в рамках банкротства.

По словам риэлтора АН «Макромир» Екатерины Токаревой, она получила на лекциях много полезных знаний, которые собирается применять в своей работе.

«Также удалось поближе познакомиться с продуктами и услугами самого банка. Действительно, большое внимание уделяется безопасности сделок, буду рекомендовать клиентам проводить их здесь. Очень приятно, что в Фора-Банке постоянно звучит, что это банк для риэлторов. На самом деле к нашей профессии нередко относятся не очень положительно, поэтому чувствовать такую мощную поддержку со стороны крупного банка для нас очень значимо», – подчеркнула Екатерина Токарева.

Директор агентства недвижимости ReDHome Лейли Доля считает, что специалисты по недвижимости должны постоянно обучаться и совершенствоваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риэлтор АН «Макромир», Оксана Давыдова

Фото: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Риэлтор АН «Макромир», Оксана Давыдова

Фото: АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)

«Такие мероприятия, как «День знаний риэлтора», позволяют нам и нашим сотрудникам развиваться, всегда быть востребованными и актуальными для клиента. Знание – это действительно сила сейчас. А здесь было организовано сразу четыре лекции на разные темы, каждую из которых можно было посетить в удобное время либо послушать все сразу нон-стоп. Отдельно стоит отметить потрясающих спикеров, которых пригласили организаторы. Каждый из них – профессионал в своей области, который может поделиться по-настоящему ценной информацией. Кроме того, мероприятие не только расширило и углубило наши знания, но и позволило наладить еще более тесное сотрудничество с нашим давним партнером – Фора-Банком, чтобы мы и дальше вместе эффективно работали для наших клиентов», – уверена Лейли Доля.

Руководитель Московской территориальной дирекции по развитию бизнеса Фора-Банка Владимир Сорокин отметил, что «День знаний риэлтора» – одно из самых масштабных мероприятий, проводимых банком в разных городах страны. «Ключевое направление работы нашего банка – проведение сделок с недвижимостью. Соответственно, наши услуги в основном рассчитаны на риэлторов, которые являются на сделках ключевыми фигурами. У нас есть полный спектр услуг для того, чтобы сделка произошла безопасно и комфортно. На сегодняшнем мероприятии мы рассказали пермским специалистам о новом продукте – расширенном договоре аренды сейфа, который стал буквально новой эрой безопасного проведения сделок, а также о карте клуба РИС, членами которого они могут стать и получать дополнительные привилегии. Мы организуем «День знаний риэлтора» в разных городах. Видим, что в Перми мероприятие получило хороший отклик, поэтому обязательно будем повторять его здесь снова», – сказал Владимир Сорокин.

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РИС.РФ – это совокупность сервисов и механизмов, используемых при оказании риэлторской услуги и нацеленных на минимизацию издержек и достижение максимальной степени ее эффективности. Каждый профессиональный участник рынка недвижимости, зарегистрированный в системе, получает виртуальную карту риэлтора – средство идентификации профессионала для получения доступа к сервисам и привилегиям РИС, доступным только для риэлторов. Проект реализуется совместно АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) и «Сервисной компанией недвижимости» с 2020 года.

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АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)