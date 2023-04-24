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Коммерсантъ FM
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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у островов Новой Зеландии

В районе островов Кермадек Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Ранее он оценивал магнитуду в 7,3, но позднее скорректировал значение.

В 1 тыс. км от очага находится город Тауранга с населением 110 тыс. человек, в 909 км расположен населенный пункт Хикс Бэй с населением 1,3 тыс. человек. О разрушениях в Новой Зеландии не сообщалось. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами не обнаружил угроз для американских территорий, в том числе острова Гуам в западной части Тихого океана.

Леонид Уварчев

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