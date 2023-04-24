Дагестан отсудил у «дочки» «Газпрома» 473 млн руб. за аренду

16-й арбитражный апелляционный суд взыскал с компании «Газпром газораспределение Дагестан» 142 млн руб. в пользу регионального правительства. С учетом предыдущих решений судов, принятых в апреле, сумма превысила 473 млн руб. До исполнения решения суда «дочка» «Газпрома» будет должна платить по 39 тыс. руб. за день просрочки.

В производстве находятся еще больше 15 дел, их рассмотрят в ближайшее время, сообщил начальник судебно-правового отдела министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Саид Меджидов. Споры Дагестана и «дочки» «Газпрома» связаны с арендой объектов газораспределения. Минимущества отмечает в Telegram, что решения стали «результатом напряженной судебной работы, которая проводится с 2019 года».

Леонид Уварчев