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Коммерсантъ FM
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Хронология

В июле 2019 года вышел указ президента РФ «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской структуры в РФ». В декабре 2019 года застройщиком назначен ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН». В марте 2020 года определен генеральный проектировщик — АО «Центральный проектно-технологический институт» ГК «Росатом», а в октябре 2020 года — единственный исполнитель комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке оборудования, ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН. В феврале 2021 года завершено проектирование объекта. В декабре того же года проектная документация успешно прошла государственную экспертизу и было получено разрешение на строительство. В феврале 2022 года ИЯФ передал первую партию оборудования для ЦКП СКИФ — высокочастотные усилители мощности. В конце 2024 года планируется введение в эксплуатацию ускорительного комплекса и шести экспериментальных станций первой очереди.

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