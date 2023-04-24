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Коммерсантъ FM
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Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2022 году

Место в целом По количеству вагонов
2022 2021 по перевозкам по грузообороту в собственности в управлении
ПГК 1 1 1 1 2 2
ФГК 2 2 2 2 1 1
«Нефтетранссервис» 3 3 4 5 3 4
«Трансойл» 4 4 7 7 7 7
«Деметра-Холдинг»* 5 6 8 9 6 3
Globaltrans 6 5 6 6 4 6
«Модум-Транс» 7 7 5 3 11 5
НТК 8 8 3 4 12 8
«Уголь-Транс» 9 9 10 7 10 12
«Атлант» 10 10 10 10 5 9
«Трансконтейнер» 11 11 14 12 8 10
RailGo 12 14 13 16 9 14
«Газпромтранс» 13 12 15 13 15 11
«Новотранс» 14 13 11 11 13 13
«ЛУКОЙЛ-Транс» 15 15 17 21 16
«Первый промышленный оператор» 16 17 12 18 16 15
ТГК 17 16 22 19 17 18
«Евросиб СПб» 18 18 23 17 18 19
НХТК 19 19 25 25 23 17
«Апатит» 20 20 16 22 19 27

*Ранее — ГК РТК.

Источник: Infoline Rail Russia Top.

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