«Химки»—«Торпедо» 4:2
Магомедов, 34; Мирзов, 59 (пен.); Хабулов, 64; Главчич, 66 — Андре, 45 (пен.); Стефанович, 52. Незабитый пенальти: Магомедов, 34.
«Факел»—«Оренбург» 1:3
Гонгадзе, 32 (пен.) — Эктов, 23; Мансилья, 45+5 (пен.); Капленко, 61. Незабитый пенальти: Флорентин, 23.
«Зенит»—«Динамо» 3:1
Малком, 45+1 (пен.), 68; Мостовой, 87 — Фомин, 80.
«Урал»—«Ростов» 1:3
Мишкич, 80 — Комличенко, 19, 48; Осипенко, 90 (пен.).
«Пари Нижний Новгород»—«Крылья Светов» 2:1
Сулейманов, 36 (пен.); Яковлев, 73 — Констанца, 30. Удаление: Кротов («Нижний Новгород»), 90+6 (2 ж. к.).
«Ахмат»—«Сочи» 1:0
Ильин, 86.
ЦСКА—«Локомотив» 1:1
Заболотный, 22 — Изидор, 87. Удаление: Митай («Локомотив»), 40 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 24 18 4 2 60:12 58
2. «Ростов» 24 14 7 3 43:31 49
3. «Спартак» 23 13 6 4 50:28 45
4. ЦСКА 24 13 6 5 43:22 45
5. «Ахмат» 24 12 4 8 35:30 40
6. «Динамо» 24 11 6 7 43:33 39
7. «Краснодар» 23 11 5 7 49:36 38
8. «Оренбург» 24 11 3 10 47:48 36
9. «Сочи» 24 9 4 11 32:44 31
10. «Локомотив» 24 8 5 11 37:41 29
11. «Урал» 24 7 4 13 26:40 25
12. «Крылья Советов» 24 6 7 11 24:35 25
13. «Нижний Новгород» 24 6 4 14 27:48 22
14. «Факел» 24 2 12 10 29:45 18
15. «Химки» 24 4 5 15 23:52 17
16. «Торпедо» 24 3 4 17 18:41 13
Матч «Спартак»—«Краснодар» пройдет в понедельник.