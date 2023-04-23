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Коммерсантъ FM
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Кадыров сообщил об отправке на Украину бойцов Росгвардии из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились военные 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии. Личным составом руководит командир Хасмагомед Магомадов.

«Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт. Уверен, достижению этой благородной цели будет способствовать и поддержка, оказанная перед отправкой полку Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В частности, РОФ приобрел и передал бойцам 14 автомобилей "Урал" и 10 "Патриотов"»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В конце 2022 года Рамзан Кадыров сообщал, что в боевых действиях на Украине участвует более 20 тыс. чеченских бойцов. Кроме того, после 24 февраля 2022 года Рамзан Кадыров инициировал создание добровольческих отрядов из Чечни для участия в военном конфликте на Украине. По его словам, в зону спецоперации отправлено не менее 10 тыс. чеченских добровольцев, еще около 70 тыс. заявили о желании присоединиться к батальонам.

За военным конфликтом на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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