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Коммерсантъ FM
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Армения сообщила о гибели военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило о гибели сегодня, 23 апреля, своего военного. На позициях, расположенных в районе Сотки, в 11:50 по местному времени, по предварительным данным, выстрелом противника был смертельно ранен Арсений Погосян, сообщает военное ведомство. Село на востоке граничит с Азербайджаном.

Чуть позже Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстреле своих позиций. В сообщении военного ведомства говорится, что сегодня около 15:10 подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района. Минобороны Армении почти сразу эту информацию опровергло.

Стороны регулярно сообщают об обстреле позиций друг друга на границе, конфликт связан с территорией Нагорного Карабаха. Он обострился в 1988 году, с того времени прошли четыре конфликта. В ноябре 2020-го при участии России было заключено перемирие, что не помешало продолжению пограничных обстрелов. Армения и Азербайджан не оставляют попыток заключить мирный договор по Карабаху, привлекая к этому западные страны.

Мария Федотова

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