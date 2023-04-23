Экспертиза не нашла превышения радиационного фона у дома владельца трех колб из-под кобальта-60

Передвижная радиохимическая лаборатория аварийно-спасательной службы Ленобласти не обнаружила превышения радиационного фона у дома в поселке Рощино, где полиция обнаружила три специальные колбы с надписью «Радиоактивный кобальт-60». Происхождение самих колб предстоит выяснить следствию.

«Лаборатория не обнаружила превышений предельно допустимых концентраций. Все в пределах естественного фона»,— сообщила пресс-служба правительства Ленобласти в своем Telegram-канале.

Напомним, об обнаружении трех металлических колб для хранения радиоактивных материалов стало известно в воскресенье, 23 апреля. Их нашла полиция в ходе проверки оперативной информации в доме местного жителя, работающего строителем-отделочником.

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