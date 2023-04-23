Велосипеды наращивают темп продаж

Цены на велосипеды за год выросли в диапазоне от 15% до 30%. Среди причин опрошенные “Ъ FM” ритейлеры, называют инфляцию и ослабевший рубль. Остаются и логистические трудности, которые начались еще в период коронавируса. Плюс из-за опасения санкций многие компании начали менять цепочки поставок и завозить товары через дружественные страны. Это привело к дополнительным затратам.

Некоторые бренды и вовсе официально ушли с российского рынка. Причем большинство сделали это еще в 20м-21м годах из-за трудной экономической ситуации в стране. В их числе тайваньские и американские — Trek, Specialized, Scott, Shimano. В результате увеличились поставки из Китая и Южной Африки, рассказывает главный редактор сайта о велосипедах Twentysix.ru Никита Маков:

«Состояние на рынке можно описать словом "передел". Большинство велосипедов делается в Китае и Тайване, и многие тайваньские фабрики просто не хотят работать с Россией, опасаясь вторичных санкций. То есть проблема даже не столько в брендах, сколько в фабриках. Мы лишились таких марок, как, например, GT — велосипеды, которые дистрибутировал "Триал-спорт" — это был один из самых крупных брендов на нашем рынке.

Есть проблемы с Merida. И сейчас дистрибуторы, естественно, ищут, чем можно наполнить магазины. Мы привозим очень много новых китайских брендов, а также велосипедов из Южной Африки. Думаю, что дефицита не возникнет, ведь спрос тоже несколько упал. И можно забыть про привычные марки, которые были на российском рынке десять-двадцать лет.

Как изменилась стоимость велосипедов за это время? Цены на некоторые группы выросли на 30%, на другие — на 10-15%. На мировом рынке сложилась достаточно интересная ситуация. Во время коронавируса из-за разрыва технологических цепочек не удалось произвести достаточного количества велосипедов. Запчасти обычно заказываются за год, два, три вперед, и Shimano, Sram и Campagnolo обеспечивают ими вообще все велосипеды, которые присутствуют на рынке. Из-за этого возник дефицит, потому что как только всех выпустили с карантина, велосипедов оказалось мало, а спрос начал резко расти. Удовлетворить его никто не мог, поэтому дистрибуторы начали в следующие годы заказывать намного больше велосипедов. В Европе при этом затоваривание велосипедами. Подозреваю, производители будут пытаться перераспределить эти велосипеды на другие рынки, и в том числе в Россию».

Пока же присутствие на рынке наращивают российские бренды — Stinger, Stels, Format. В Перми решили даже возродить производство «Камы». Курс рубля и отсутствие зарубежных конкурентов сейчас помогают отечественным велосипедам, они уже занимают не менее половины рынка. Чего не скажешь о самокатах, отмечает велоблогер, автор проекта velosklad.ru Макс Морель:

«В Москве по штукам российские велосипеды занимают примерно 70-80% рынка. Если сравнивать в деньгах, это примерно половина, потому что зарубежные велосипеды сейчас стоят значительно выше. Дорогие марки — Cube, Trek, Giant, Specialized — с рынка потихонечку исчезают. Что касается самокатов, они в основном поставляются из Китая. Что интересно: самокаты относительно велосипедов, если говорить про рынок аренды, занимают большую долю. В 2022 они отбирали от аренды велосипедов до 90%. Электросамокаты по своей цене могут конкурировать и с велосипедами средней ценовой категории — в районе 30 тыс. руб. Но при этом дешевые самокаты — трюковые, для поездок по городу, неоснащенные электрооборудованием — могут стоить довольно дешево, в пределах 10 тыс. руб.».

Кстати, с электросамокатами в начале 2023 года сложилась интересная ситуация. Как писали «Ведомости», на рынке образовался серьезный переизбыток товара. Так, в прошлом году в страну ввезли 325 тыс. устройств, а продать удалось лишь половину. Тем не менее сооснователь сети спортивных магазинов «Кант» Даниил Виноградов отмечает, что к весне объем продаж вырос. Причем не только самокатов, но и велосипедов, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«По сравнению с прошлым годом объем весенних продаж вырос. Но мы заметили, что за последнюю неделю спрос и трафик уменьшился в розничных магазинах примерно на 10%, а по интернет-магазинам он остался таким же. Для экспертного уровня спрос подтверждается тем, что к нам приходят покупатели, которым нужны не самые дешевые велосипеды, а более качественная продукция. Например, бренд Welt очень хорошо покупают, но и с хорошей наценкой. На велосипеды в диапазоне 25-35 тыс. руб. спрос меньше, чем на более дорогие. Покупать хотят те, которые не будут ломаться и прослужат долго. Цена на них — в диапазоне 40-60 тыс. руб. Цены выросли на 15-20%. Приходится каждый день решать новые задачи. Острого дефицита нет, но в каких-то категориях отмечается нехватка товара. В диапазоне 25-35 тыс. руб. ассортимент у нас больше, чем в диапазоне 40-60 тыс. руб. В 2022 году спрос был низкий в это время».

В «СпортМастере» также наблюдают рост продаж. Как рассказали “Ъ FM” в компании, только в марте россияне приобрели на 12% больше велосипедов и самокатов, чем годом ранее.

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Анна Маргулис