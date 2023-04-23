Пользователи обнаружили верифицированные аккаунты мертвых знаменитостей в Twitter

Пользователи обнаружили несколько десятков аккаунтов умерших знаменитостей в Twitter с синей галочкой, то есть прошедших верификацию, которую сервис недавно сделал платной. Об этом пишет Bloomberg. Среди уже умерших знаменитостей, у которых есть верифицированные аккаунты в Twitter,— певец Майкл Джексон, актер Чедвик Боузман, журналист Джамаль Хашокджи, шеф-повар Энтони Бурден, баскетболист Коби Брайант.

Тот факт, что аккаунты умерших знаменитостей каким-то образом прошли проверку, вызывает еще больше вопросов к введенной Twitter платной верификации, которую пользователи критиковали и до этого. В пояснении к синим галочкам сообщается, что их дали, потому что пользователь «оформил подписку Twitter Blue и подтвердил номер телефона». При этом неизвестно, кто оплачивал подписку в этих случаях, поскольку аккаунты были неактивны уже несколько лет. Как пишет Bloomberg, в Twitter, у которого больше нет пресс-службы (Илон Маск, купивший сервис в прошлом году, уволил половину сотрудников компании и внес много изменений в его работу), не смогли «вразумительно» ответить на вопросы издания.

Несколько дней назад американские СМИ написали, что Twitter начал убирать галочки верификации у тех, кто не оформил платную подписку. Раньше такие галочки получали в основном известные личности, чтобы подтвердить, что это действительно их аккаунт, теперь же основным требованием стала оплата подписки на Twitter Blue, которая стоит $8 в месяц.

Яна Рождественская