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Коммерсантъ FM
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В Стамбуле обстреляли офис правящей партии

Неизвестные открыли стрельбу по зданию, в котором расположен один из офисов правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Стамбуле, сообщила пресс-служба администрации провинции. По данным Daily Sabah, в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел вечером 21 апреля. Двое неизвестных, проезжая на мотоцикле, выстрелили в воздух пять раз. Четыре пули попали в верхние этажи офиса. На место происшествия прибыли отряды полиции. Здание оцепили. Оперативники начали розыск злоумышленников.

Председатель партии в Стамбуле Осман Нури Кабактепе осудил нападение. «Мы будем добиваться рассмотрения дела в судебном порядке. Самое большое утешение для нас в том, что жертв и пострадавших в результате нападения нет»,— приводит Daily Sabah слова господина Кабактепе.

20 апреля неизвестный обстрелял офис ПСР в турецкой провинции Адана на юге. Мужчина выстрелил 12 раз по зданию из автомата. Его задержали сотрудники местной полиции.

14 мая в Турции должны пройти президентские выборы. В гонке на пост главы государства примут участие действующий президент Турции, лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее о кандидатах — в материале «Ъ» «Время собирать кадры».

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