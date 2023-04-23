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Коммерсантъ FM
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Redbox заинтересовалась покупкой DVD бизнеса Netflix

Американская компания Redbox хотела бы приобрести бизнес Netflix по доставке DVD. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление владельца Redbox Билла Роухана.

Redbox неоднократно обращалась в Netflix с предложениями о покупке DVD бизнеса, однако всегда получала отказ. Господин Роухан рассчитывает, что в этот раз может быть иначе. Представители Netflix заявили THR, что не планируют продавать бизнес по доставке дисков и он будет закрыт. В таком случае Redbox лишится конкурента.

Netflix занималась доставкой DVD с 1998 года. За это время Netflix доставила свыше 5,2 млрд дисков, а количество подписчиков сервиса составило 40 млн. В 2022 году DVD бизнес принес Netflix $146 млн, что на $40 млн меньше, чем в 2021 году. Последний диск будет отправлен 29 сентября 2023 года. Redbox является лидером на рынке проката DVD и Blu-ray в США с более чем 32 тыс. точек продаж.

Евгений Федуненко

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