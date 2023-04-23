Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спектакль «L.A.D.» свердловского оперного театра получил cпециальную премию жюри на «Золотой маске»

Спектакль «L.A.D.» театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург) получил специальную премию жюри музыкального театра национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили в региональном департаменте информполитики.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Церемония награждения прошла вечером, 22 апреля в Москве в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. На премию также претендовали Екатеринбургский театр кукол со спектаклем «Гоголь. Триптих» и свердловский театр Музыкальной комедии со спектаклем «Маленькая серенада».

Еще шесть театров Екатеринбурга попали в лонг-лист премии: «Мираж» «ТанцТеатра», «Магнит» Драмтеатра, «Майя» танцевального театра «Фора», «Евгений Онегин» оперного театра, «Римские элегии» Ельцин Центра, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» ТЮЗа.

«L.A.D.» — балетный оммаж композитору Леониду Десятникову, придуманный пианистом Алексеем Гориболем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Портретная сходка».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...