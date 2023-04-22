Движение на более чем 6 км Витебского проспекта в Петербурге ограничат до июня

В Санкт-Петербурге до 9 июня будет ограничено движение по Витебскому проспекту от Петербургского шоссе до Окружной железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На время ремонта будет заужено примерно 6,23 км дороги. Ограничения вступят в силу 25 апреля.

«Рекомендуем водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ, обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда»,— отмечается в сообщении комитета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что финал ремонта Биржевого моста в Петербурге перенесли на месяц из-за ледохода.

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