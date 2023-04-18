Финал ремонта Биржевого моста в Петербурге перенесли на месяц из-за ледохода

Демонтаж временных конструкций Биржевого моста в Санкт-Петербурге, возведенных на время капремонта сооружения, снимут не раньше мая, сообщила пресс-служба ГБУ «Мостотрест». Работы перенесли из-за сильного ледохода на Неве.

«Демонтаж временных опор, поддерживавших крылья моста во время проведения работ, перенесен на начало мая — специалисты надеются, что к этому времени основная часть ладожского льда уже пройдет рукава Невы»,— говорится в сообщении.

К настоящему моменту рабочие усели снять только два временных ледореза, защищавших мост во время ремонта. Для завершения демонтажа опор мост будет разово разведен не по графику. Точные даты разводки «Мостотрест» сообщит позднее.

Напомним, Биржевой мост закрывали для транспорта на две недели в связи с ремонтом. Ограничения на движение коснулись также набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

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