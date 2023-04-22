Экоактивисты на торговой улице Берлина распылили краску на витрины бутиков

Климатические активисты из организации «Последнее поколение» распылили из огнетушителей оранжевую краску на витрины и фасады нескольких бутиков, в том числе Prada и Gucci, на известной торговой улице Берлина Курфюрстендамм. Некоторых из них увела полиция, причастных к происшедшему проверят, сообщает немецкая газета Die Welt.

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На плакатах, которые держали экоактивисты, было написано: «Мы больше не можем позволить себе богатых», а также «Ваша роскошь = наш климатический коллапс». Чуть позже организация выложила фотографии и видео с акции в своем Twitter.

Роскошь, которая демонстрируется на Курфюрстендамм, резко контрастирует с реальной жизнью людей, которые с трудом могут позволить себе еженедельные покупки, заявило «Последнее поколение» в Twitter. В организации считают, что образ жизни богатых немцев способствует выбросу парниковых газов в тысячу раз больше, чем обычного человека.

Мария Федотова