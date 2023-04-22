Белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

Под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших, по предварительным данным, нет. По уточненным данным, частично повреждены девять частных жилых домов.

В результате обстрела также повреждения получила линия электропередачи, сообщает господин Гладков. «Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий»,— написал он в своем Telegram-канале.

«Разрушения выявлены в девяти частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады»,— сообщил позже губернатор, добавив, что электроснабжение восстановят в течение 4–5 часов. Пострадавших нет, подтвердил он. Подомовой обход продолжается.

Вячеслав Гладков регулярно сообщает об обстрелах населенных пунктов области. В частности, по его информации, помимо сегодняшнего обстрела село Новая Таволжанка в апреле подвергалось атакам четыре раза: 4-го, 5-го, 15-го и 16-го числа.

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Мария Федотова