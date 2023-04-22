Фонтаны в летнем сезоне 2023 в Петербурге будут работать на час дольше

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга решил продлить работу фонтанных комплексов города на час дольше обычного, сообщила пресс-служба Смольного. В сезоне 2023 года сооружения будут работать до 22:00 ежедневно.

«По поручению главы города комитет по энергетике и инженерному обеспечению составил новый график работы фонтанов. Теперь большинство городских фонтанов будет работать с 9 до 22 часов»,— говорится в сообщении.

Напомним, 22 апреля в городе включили только часть фонтанов. Еще пять комплексов заработают с 1 мая.

В комитете также отметили, с 22 мая по 24, в период белых ночей в Петербурге, часть городских фонтанов будет работать по особому режиму с 9:00 до 2:00. Это фонтаны на Дворцовой набережной, 38, на Петровской набережной, 10, в Александровском парке, на Манежной площади, на Невском проспекте, 56, и на Казанской площади.

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