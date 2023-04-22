В Белгороде из-за взрывоопасного предмета эвакуируют 3 тыс. человек из 17 многоэтажек

В ходе обследования дома в Белгороде на улице Шаландина, 15, пострадавшего после падения российской авиабомбы с бомбардировщика в ночь с 20 на 21 апреля, саперы обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны будут обезвреживать его на полигоне, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Жителей будут вывозить в пункты временного размещения, которые уже обеспечены горячим питанием.

К 13:00 в районе дома 5а по улице Шаландина и в районе дома 30 на малой улице Губкина будут организованы два пункта сбора. Выделено 90 автобусов.

Эвакуация предстоит жителям домов:

по улице Шаландина, 15, 17, 13, 13а, 19, 21, 9;

по улице Губкина, 30, 32, 34, 38, 38а и 38б;

по проспекту Ватутина, 18б, 22а, 22, 16.

«Все дома, из которых будем вывозить жителей, будут находиться под охраной полиции»,— заверил губернатор.

Напомним, произошедший в четверг вечером взрыв на перекрестке улицы Губкина и проспекта Ватутина в Белгороде Минобороны объяснило нештатным падением боеприпаса с Су-34. Пострадало три человека, несколько квартир и автомобилей.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин