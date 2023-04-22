На Украине упростили механизм отправки раненых военных на лечение за границу

Правительство Украины упростило механизм направления раненых военных на лечение в другие страны. Теперь медучреждения, в которых военные находятся на лечении и/или реабилитации, могут самостоятельно определять необходимость лечения в другой стране. Раньше для этого нужно было проводить консилиум.

Как поясняется в пресс-релизе министерства здравоохранения, медучреждения «будут самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу и направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны». По данным Минздрава, это упростит процедуру отправки военных в клиники Европы.

«Сегодня принимаем постановление об упрощении выезда наших раненых бойцов на лечение за границу. Теперь такое направление они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затяжки, без очередей, без бюрократии»,— сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время принятия постановления вчера, 21 апреля.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер