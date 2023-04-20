Трех подростков и 20-летнего жителя Ижевска подозревают в убийстве мужчин

В столице Удмуртии сегодня, 20 апреля, во дворе жилых домов на улице Дзержинского обнаружили тела двух мужчин в возрасте 41 и 42 лет. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, по факту убийства возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В настоящее время задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет. По данным следствия, в ночь на 20 апреля молодые люди пришли к своему знакомому, проживавшему вместе с бабушкой. Увидев в квартире двух мужчин, знакомых пожилой женщины, подозреваемые устроили с ними конфликт.

Ссора привела к тому, что молодые люди стали избивать потерпевших, которые в результате побоев скончались. Затем они переместили тела во двор к мусорным мульдам.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также допрашиваются свидетели. В настоящее время готовятся материалы для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.