«Энергоатом» заключил с компанией США соглашение о строительстве 20 атомных энергоблоков на Украине

«Энергоатом» и американская Holtec International заключили соглашение о строительстве на Украине до 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Соответствующей договоренности достигли вчера, 21 апреля, сообщила украинская компания в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Соглашение подписали президент «Энергоатома» Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх. Церемония проходила по видеосвязи: господин Котин находился в Киеве, господин Сингх — в Нью-Джерси. При подписании также присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко и вице-президент Holtec International по вопросам деятельности в Украине Риаз Аван.

По данным «Энергоатома», соглашение предусматривает строительство на Украине до 20 реакторов SMR-160. Предполагается вывести реактор на минимальную регулируемую мощность и подключить его к сети до марта 2029 года. В «Энергоатоме» добавили, что малые модульные реакторы «также помогут в замене разрушенной российской агрессией тепловой энергии». Соглашение также предусматривает углубление сотрудничества компаний в целях укрепления энергетической безопасности Украины.

SMR-160 — легководный реактор с мощностью 160 МВт. В качестве топлива используется низкообогащенный уран. Также может использоваться для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

На этой неделе украинское Минэнерго сообщило, что через три года в стране планируется начать производство ядерного топлива для атомных энергоблоков, которое в дальнейшем будут экспортировать в другие страны. Украина уже приступила к производству составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а в дальнейшем планирует запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Проект реализует «Энергоатом» в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер