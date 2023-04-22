Жителя станицы Полтавской обвинили в убийстве отца

Славянский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении телесных повреждений своему 59-летнему отцу, повлекших по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АИФ-Кубань Фото: АИФ-Кубань

Обвиняемый проживал с родителями в станице Полтавской. По версии следствия, вечером 15 апреля 2023 года во время распития алкогольных напитков мужчина поссорился с отцом и избил его. От ударов у отца обвиняемого были сломаны ребра. Затем члены семьи легли спать, а спустя время обнаружили, что мужчина не дышит. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

«В настоящее время обвиняемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз»,— говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю .

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram