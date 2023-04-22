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Коммерсантъ FM
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«Промтехнология»: обвиняемый в госизмене Дмитрий Кича не работает на заводе с марта 2021 года

Представитель московского оружейного завода «Промтехнология» заявил ТАСС, что обвиняемый в госизмене Дмитрий Кича не работает на заводе уже два года. Об аресте Дмитрия Кичи сообщил источник агентства, в ФСБ пока официально не подтверждали информацию.

«Он у нас не работает с марта 2021 года и с нами никак не связан. Информации о нем у нас никакой нет. Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем»,— заявил неназванный представитель завода.

«Промтехнология» выпускает охотничьи и спортивные винтовки ORSIS. Дмитрий Кича работал на заводе заместителем начальника испытательной лаборатории. Ему предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ (госизмена), сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово», рассказал источник ТАСС. Какие-либо подробности дела неизвестны.

Лаура Кеффер

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