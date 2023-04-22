Министерства объяснились декларативно

Минтранс и МИД объяснили, почему удалили декларации о доходах и имуществе. В первом ведомстве сообщили “Ъ FM”, что отчетности за все годы пропали с их сайта из-за технических работ. А в Министерстве иностранных дел, которое скрыло декларации только за 2021 год, ответили, что так интерпретировали указ президента. Речь идет об указе Владимира Путина, который разрешил не публиковать данные о доходах и имуществе во время СВО на Украине. Но об удалении старых деклараций там нет ни слова.

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В МИДе, тем не менее, отметили, что действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Данные за 2021-й появились на сайте только в мае, а, значит, отчетность может быть скрыта. Юристы разошлись в оценках, законно ли это.

Тогда “Ъ FM” обратился к депутатам, которые занимаются антикоррупционными вопросами в нижней палате парламента, и спросил, корректно ли поступают чиновники, удаляя свои старые декларации? Замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Анатолий Выборный из «Единой России» не смог дать оценку таким действиям:

«Правовую оценку, законно это или незаконно, дадут органы контроля и надзора. Сегодня с учетом тех реалий, которые есть, прежде всего это касается внешнего санкционного давления, на мой взгляд, когда полномочные лица принимают решение в рамках действующих правил скрыть информацию, оно совершенно обосновано. Они слишком открыты для наших противников. Россия и так занимает лидирующее место в мире с точки зрения развития антикоррупционного законодательства. Поэтому каких-либо беспокойств у меня на этот счет нет. Я думаю, что все вопросы будут решены в рамках действующих правовых механизмов.

Все должно быть в рамках, которые установлены законодательством. Если есть какие-то недочеты, то они должны быть устранены. Я же не могу как законодатель сказать, что, да, у нас трудные времена, мы можем сделать то, что хотим. Если, например, то или иное ведомство примет решение более серьезно закрыть всю информацию на этот счет, то идейное решение для меня понятно. Но в любом случае под это идейное решение должен быть правовой механизм.

С точки зрения законодательного регулирования, думаю, что мы информацию, которая может выйти в отношении наших чиновников, лиц, обладающих определенными дискреционными полномочиями, можем закрывать».

Ранее “Ъ FM” направлял вопрос о пропавших декларациях и в Кремль. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что администрация президента свои старые отчетности не удаляла, а указ Владимира Путина касается новых деклараций. О причинах же решений Минтранса и МИДа ему ничего не было известно.

В свою очередь, первый замглавы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Синельщиков из фракции КПРФ считает, что этот вопрос требует официальных разъяснений:

«Меня эта ситуация волнует. Наверное, это нужно рассматривать и обсуждать. Надо прийти к какому-то разумному объяснению того, что у нас предполагает закон. Все фракции в Госдуме, насколько мне известно, приняли решение о том, что новые декларации мы опубликуем.

Если говорить об этой ситуации, мне представляется, что это не совсем правильно, по крайней мере, это вопрос для того, чтобы были даны разъяснения президентом.

Наша думская комиссия распространяет свою власть только на депутатов. И такие вопросы должны быть, но, к сожалению, мы их очень редко ставим в ходе отчета министров в Госдуме. Не припомню случаев, чтобы они задавались достаточно жестко».

“Ъ FM” нашел пропавшие декларации министерств на сторонних ресурсах. Из них следует, что глава Минтранса Виталий Савельев в 2021 году заработал почти 131 млн руб. Его годовой доход на посту министра оказался почти втрое меньше, чем в должности гендиректора «Аэрофлота».

Господин Савельев задекларировал шесть земельных участков общей площадью 6,5 тыс. кв. м, пять жилых домов (в совокупности почти 2 тыс. кв. м) и три квартиры на 740 кв. м. Кроме того, министр отчитался о владении двумя иностранными авто: BMW X5 и Bentley Continental GT.

Доход главы МИД Сергея Лаврова в 2021 году оказался скромнее — 12,5 млн руб. Министр задекларировал квартиру площадью 247 кв. м, дом и земельный участок. Автомобиль есть только у его супруги: она управляет Skoda Superb.

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Даниил Бабкин