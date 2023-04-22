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В Ярославской области выросло число занятых в малом бизнесе

По итогам 2022 года в Ярославской области число работающих в предприятиях малого и среднего бизнеса выросло на 17,3 тыс. человек и составило 236,8 тыс. человек, сообщили в правительстве региона.

Магазин в Ярославле

Магазин в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Магазин в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Объем налоговых платежей субъектов МСП составил 40 млрд рублей, что выше предыдущего года на 3,9%. Рост платежей в бюджет Ярославской области составил 24,5%, всего малые и средние предприятия заплатили в региональный бюджет 6,7 млрд руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что оборот предприятий МСП в 2022 году вырос на 7%.

Как рассказали в областном правительстве, по итогам первого квартала 2023 года динамика сохраняется.

Антон Голицын

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