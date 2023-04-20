Суд отказался переименовывать мэрию и муниципалитет Ярославля

Ярославский областной суд отказал экс-депутату муниципалитета Александру Симону в удовлетворении иска о признании незаконными названий органов власти Ярославля «мэр», «мэрия» и «муниципалитет». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

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Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ярославский областной суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Симон требовал исключить из регионального закона «О сроках полномочий и порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» указанные слова. Истец утверждал, что они являются иностранными, что противоречит федеральному закону о государственном языке.

20 апреля суд рассмотрел иск Александра Симона и отклонил его. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын