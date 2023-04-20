Суд отказался переименовывать мэрию и муниципалитет Ярославля

Ярославский областной суд отказал экс-депутату муниципалитета Александру Симону в удовлетворении иска о признании незаконными названий органов власти Ярославля «мэр», «мэрия» и «муниципалитет». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.
Ярославский областной суд
Фото: Пресс-служба ярославского областного суда
«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Симон требовал исключить из регионального закона «О сроках полномочий и порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» указанные слова. Истец утверждал, что они являются иностранными, что противоречит федеральному закону о государственном языке.
20 апреля суд рассмотрел иск Александра Симона и отклонил его. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.