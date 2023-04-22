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В Кольцово из-за тумана задержали три рейса, вылета ожидают более 400 пассажиров

В Кольцово (Екатеринбург) из-за неблагоприятных метеоусловий — тумана в аэропорту Екатеринбурга задержано три авиарейса. В назначенное время не смогли вылететь 153 пассажира рейса FZ-980 по маршруту Екатеринбург – Дубай (ОАЭ), авиакомпании «ФлайДубай».

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Также не смогли вылететь 80 пассажиров рейса FV-6202 авиакомпании «Россия», который должен был лететь в Москву и еще 182 пассажира рейса DP404 авиакомпании «Победа» также в Москву.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, сейчас транспортным проводится «последовательный и непрерывный контроль» за оказанием услуг пассажирам, дабы не допустить нарушений прав граждан.

Напомним, вчера в Кольцово также произошла массовая задержка рейсов.

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